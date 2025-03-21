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Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na Silahlı Saldırı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na motosikletli şahıslar tarafından yapılan silahlı saldırıda can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Güvenlik birimleri soruşturmaya başladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün akşam saatlerinde motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır" ifadesini kullandı.

Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır.

Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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