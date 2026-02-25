Haberler

Türkmen Basın Günü Erbil'de Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, bölge haberlerine katkıları dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) ve bazı basın kuruluşlarına plaket takdim edildi.

Türkmen Bakan Maruf, "Irak ve IKBY'nin farklı milletlerin, dinlerin ve mezheplerin bir arada yaşadığı yerler olması nedeniyle, hiçbir topluluğun dışlandığını hissetmemesi için bölgedeki milletlerin kültürünü ve dilini yansıtan kapsamlı bir televizyon kanalının" hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkmen Basın Günü"nün IKBY parlamentosunun özel günler listesine dahil edildiğini aktaran Maruf, Irak parlamentosunun da benzer şekilde bileşenlerin önemli günlerini, özel günler listesine dahil etmesi gerektiğini ifade etti."

Türkmenlerin uzun ve seçkin bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Maruf, "ilk Türkmen gazetesinin" Irak'ta yayımlandığını kaydetti.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayımlanan "Havadis", ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor.

Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı