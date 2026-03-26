Irak'ın Erbil kentinde sağanak yağış trafikte aksamaya neden oldu
Irak'ın Erbil kentindeki sağanak yağış sonrası caddeleri su bastı, araçlar mahsur kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.
Irak'ın Erbil kentindeki sağanak yağış sonrası caddeleri su bastı, araçlar mahsur kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.
AA muhabirinin aktardığına göre, bölgeyi etkisi altına alan yağış nedeniyle Erbil'de yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı yollarda trafik aksamaları yaşanırken kentteki derelerde de sular yükseldi.
Yağış dalgası ile birlikte, bölgedeki gölet ve barajlardaki su seviyesinde artış görüldü.
Yetkililer sele karşı halka uyarıda bulunarak nehir yatakları ve barajların çevresinden uzak durulmasını istedi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin