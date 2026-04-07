Diyala'daki Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı
Irak'ın Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Irak'ın Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyala kentindeki Operasyonlar Komutanlığına bağlı "Şehit Ebu Muntazar el- Muhammedavi Karargahına" hava saldırısı düzenlendi.
Açıklamada, ABD-İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıda can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb