Haberler

Diyala'daki Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı

Güncelleme:
Irak'ın Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyala kentindeki Operasyonlar Komutanlığına bağlı "Şehit Ebu Muntazar el- Muhammedavi Karargahına" hava saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, ABD-İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıda can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı

Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı

Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Türkiye'nin gururu! İşte Tayfun Blok-4’ün görüntüleri

Türkiye için gurur görüntüleri
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim