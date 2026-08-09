Irak'ta İHA saldırı planı çökertildi

Irak, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemeyi planlayan bir şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Terörle Mücadele ve Ulusal İstihbarat Servislerinin ortak çalışmasıyla "bir şebekenin içerisine sızıldığını, çökertildiğini ve unsurlarının yakalandığını" belirtti.

Şebekeye ait bazı ekipmanlara el konulduğunu aktaran Abbudi, bunlar arasında İHA'ların da bulunduğunu söyledi.

Abbudi, şebekenin "belirli hedeflere yönelik İHA saldırıları düzenlemeyi planladığını" ifade ederek, söz konusu saldırı planının engellendiğini belirtti.

Şebeke mensuplarının kimlikleri ve hedef alınması planlanan noktalar hakkında ise bilgi verilmedi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile bazı Körfez ülkeleri, son dönemde Irak'tan "İran yanlısı milisler" tarafından düzenlendiği öne sürülen İHA saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.

Bölgede 28 Şubat'tan bu yana ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yanı sıra zaman zaman çatışmaların yaşandığı ve gerginliğin sürdüğü bir süreç yaşanıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda Tahran yönetiminin açıklamasına göre yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. İran da ABD ve İsrail'e yönelik saldırılar düzenledi.

İran ayrıca Körfez ülkelerinde askeri tesis ve ekipmanları hedef aldığını açıkladığı saldırılar düzenledi. Bu saldırıların bazılarında sivillerin hayatını kaybettiği ve sivil altyapının zarar gördüğü belirtilirken, hedef alınan ülkeler saldırıları kınayarak sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Washington ile Tahran arasında 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalanmasının ardından taraflar nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere başladı. Ancak stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konularda anlaşmazlıklar yaşandı.

Kaynak: AA