Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Irak hükümeti, insansız hava araçlarına karşı kullanılacak bir savunma sistemi satın alma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı'na yetki verildi.

SAVUNMA SİSTEMİ ALACAKLAR

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Burada alınan karar kapsamında İçişleri Bakanlığı'na insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alınması için yetki verildi.

İHALAR GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

Irak'ta son yıllarda özellikle askeri üsler, diplomatik misyonlar ve güvenlik tesisleri çevresinde insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılar güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
