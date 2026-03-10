Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Irak hükümetinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alma kararı verdiği bildirildi.

SAVUNMA SİSTEMİ ALACAKLAR

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Burada alınan karar kapsamında İçişleri Bakanlığı'na insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alınması için yetki verildi.

İHALAR GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

Irak'ta son yıllarda özellikle askeri üsler, diplomatik misyonlar ve güvenlik tesisleri çevresinde insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılar güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.