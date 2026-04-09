Irak, Abd-İran Ateşkesinin Ardından Hava Sahasını Yeniden Açtı

Irak, Abd-İran Ateşkesinin Ardından Hava Sahasını Yeniden Açtı
Irak, ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesin ardından hava sahasını ve tüm havalimanlarını yeniden hava trafiğine açtığını duyurdu. Hava sahası, 28 Şubat'tan bu yana kapalıydı.

BAĞDAT, 9 Nisan (Xinhua) -- Irak, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından hava sahasını ve tüm havalimanlarını yeniden hava trafiğine açtığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, "durumun istikrara kavuşması ve koşulların normale dönmesi üzerine" Irak hava sahasının hemen geçerli olmak üzere yeniden açıldığı belirtildi.

Söz konusu kararla, onaylanmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda Irak hava sahası üzerinden yapılacak uçuşlar ve ülkenin havalimanlarında gerçekleştirilecek kalkış ve inişler de dahil olmak üzere tüm sivil uçuşların yeniden başlamasına izin verildiği kaydedildi.

Irak, ABD ve İsrail'in İran'a ortak askeri saldırı başlattığı 28 Şubat'tan bu yana hava sahasını kapalı tutuyordu.

Kaynak: Xinhua
