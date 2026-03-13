Haberler

Irak hava sahası 3 gün daha kapalı kalacak

Güncelleme:
Irak, ülke hava sahasının tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kapatılma süresini 72 saat daha uzattı. Uygulama, bölgedeki güvenlik durumu ve gelişmelere bağlı olarak sürekli değerlendirilecek.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, hava sahasının tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kapalı kalma süresinin 3 gün daha uzatıldığı ve uygulamanın 16 Mart Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Kararın ihtiyati ve geçici bir önlem olarak alındığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın bölgedeki güvenlik durumu ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda sürekli değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgesel gelişmeler ve güvenlik durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmelere göre kararın yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
