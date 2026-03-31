Irak, hava sahasını 3 gün daha kapalı tutacak

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle Irak, hava sahasını 72 saat daha kapalı tutma kararı aldı. Bu süre 3 Nisan Cuma günü yerel saatle 12.00'ye kadar geçerli olacak.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle hava sahasının 72 saat daha uçuşlara kapalı tutulması kararı alındığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 3 Nisan Cuma günü yerel saatle 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
