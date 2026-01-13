Haberler

Irak, Gazze'ye 12 Ton Gıda Yardımı Gönderdi

Güncelleme:
Irak, temel gıda malzemeleri içeren 12 ton insani yardımı Gazze Şeridi'ne ulaştırmak üzere Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na göndermiştir. Yardım, Irak Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştirilmektedir.

BAĞDAT, 13 Ocak (Xinhua) -- Irak, Gazze Şeridi'ne insani hava köprüsünü kullanarak temel gıda malzemeleri içeren 12 ton insani yardım gönderdi.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada C-130 tipi bir nakliye uçağının pazartesi günü Mısır'daki El- Ariş Havalimanı'na hareket ettiği, Mısır Kızılayı'na teslim edilecek yardım malzemelerinin buradan Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Irak Kızılayı ile koordinasyon içinde yürütülen sevkiyatın Irak Başbakanı'nın bir danışmanı tarafından denetlendiği kaydedildi.

Son yardım sevkiyatının, ülkenin tıbbi ve gıda desteği sağlamaya yönelik devam eden insani yardım faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, Irak'ın "etkilenen nüfusları destekleme, haklı davalara yönelik insani dayanışma ve ahlaki sorumluluk değerlerini güçlendirmedeki sarsılmaz rolü" bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
