Irak, ABD Kongresi'nin ülkeye karşı askeri güç kullanım yetkilerini iptal kararından memnun

Güncelleme:
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde Irak'a yönelik askeri güç kullanımını düzenleyen yetkinin iptalinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüşüm noktası oluşturduğunu açıkladı. Bu adımın Irak'ın güvenliğini artıracağı ve uluslararası yatırımcılar için cazip bir piyasa oluşturacağı belirtiliyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'ndeki Temsilciler Meclisi ve Senato'da alınan ve 1991 ile 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren " Irak'ta Askeri Güç Kullanımı için Yetki (AUMF)" isimli yetkinin iptaline yönelik kararın memnuniyet verici olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından da onaylanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üzerinden 30 yılı aşkın süre geçen askeri güç kullanma yetkilerinin iptal sürecinin tamamlanmasının, ABD yasama organında iç ve dış birçok etken doğrultusunda yaklaşım değişikliğine işaret ettiği vurgulandı.

Bu adımın, iki ülke arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinde temel bir dönüşüm noktası oluşturduğu ve Irak'ın egemenliğine saygı temelinde, savaş mirasının sona erdirildiği yeni bir ilişki modelinin önünü açtığı belirtildi.

Kararın aynı zamanda stratejik ortaklık çerçevesini güçlendirdiği ve Irak'ın güvenli ve yatırım için cazip bir ülke haline geldiğine dair uluslararası topluma önemli bir mesaj verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Irak hükümetinin, Orta Doğu'nun istikrarına katkı sağlayacak şekilde iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden uzun vadeli bir stratejik ortaklık inşa etmeye kararlı olduğu ifade edildi.

