Irak Dışişleri Bakanı, büyükelçiliklere gerginliğin yaşandığı ülkelerdeki Iraklılara hızlı destek sağlanması talimatı verdi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yurt dışında yaşayan Iraklıların korunması ve desteklenmesi için büyükelçiliklere talimat verdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından dolayı gerginliğin yaşandığı ülkelerde ikamet eden Iraklılara ihtiyaç duyulduğunda hızlı destek ve yardımların verilmesi için büyükelçiliklere talimat verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından büyükelçilik, başkonsolosluk ve temsilciliklere talimat vererek, yurt dışında ikamet eden ve gerginlikten etkilenen Iraklılara her türlü yardım ve desteğin verilmesini istedi.

Yurt dışındaki Iraklılar ile irtibatın güçlendirilmesi için acil ve hızlı bağlantı kurularak koordinasyon sağlanması gerektiğine işaret eden Hüseyin, temsilciliklerde bağlantı hatlarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bu ülkelerdeki Iraklıların can güvenliklerinin sağlanmasına öncelik verileceğine dikkat çeken Hüseyin, vatandaşlara destek ve gereken korunmanın sağlanması için tüm temsilciliklerin seferber olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
