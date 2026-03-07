Haberler

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi: ya herkes için güvenlik ya da hiç kimse için güvenlik yok

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Beyrut'un Dahiye bölgesinde sivillerin güvenliği için tehditlerde bulundu ve ABD çıkarlarını hedef alacaklarını duyurdu. Açıklamalar, İsrail'in bölgedeki hava saldırılarıyla aynı dönemde geldi.

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de sivillerin güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda Arap ülkelerindeki ABD çıkarlarını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Irak Direniş Koordinasyon Komitesi, Ketaib Hizbullah, Hareket en-Nuceba, Asaib Ehlulhak ve Ketaib Seyyiduşşuheda gibi Irak'taki silahlı Şii grupları çatısı altında topluyor.

İsrail'in Lübnan'a ve özellikle Hizbullah'ın kalesi sayılan Dahiye'ye yönelik saldırılarına ilişkin komiteden yapılan açıklamada, "Dahiye'deki sivillerin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit, çeşitli Arap ülkelerindeki ABD elçiliklerini ve petrol tesislerini meşru hedefler haline getirecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirli parçalara göre güvenlik dönemi sona erdi. ya herkes için güvenlik ya da hiç kimse için güvenlik yok."

Irak'taki grupların tehdidi, ABD müttefiki İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırılarına devam etmesi ve Hizbullah tesislerini hedef aldığını iddia ederek, tahliye uyarıları yayınlamasıyla aynı zamana denk geliyor.

ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırıların ardından bölgesel çatışma, martta Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişledi.

İran'ın müttefiki Hizbullah, Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden Lübnan saldırılarına ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikastına misilleme olarak 2 Mart'ta kuzey İsrail'de bir askeri tesise saldırdı.

Aynı gün, İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi ile ülkenin güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenleyerek onlarca kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail 3 Mart'ta ise kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA
