Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu
Irak, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrasında kaçan bin 905 Esad rejimi askerinin ülkelerine geri gönderildiğini ve yeni hükümete teslim edildiğini açıkladı.
Suriye Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan bin 905 askerin akıbeti belli oldu.
İADE EDİLDİLER
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı bin 905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiği duyuruldu.
YAZILI TAAHHÜTNAME ALINDI
Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Suriye'de devrilen Esad rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık tarihind El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.