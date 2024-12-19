Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrasında kaçan bin 905 Esad rejimi askerinin ülkelerine geri gönderildiğini ve yeni hükümete teslim edildiğini açıkladı.

Suriye Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan bin 905 askerin akıbeti belli oldu.

İADE EDİLDİLER

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı bin 905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiği duyuruldu.

YAZILI TAAHHÜTNAME ALINDI

Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrilen Esad rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık tarihind El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

Irak'a kaçan Esad rejimi askerlerinin akıbeti belli oldu
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
img

Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
img

Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti
img

Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti
Esenyurt Kayyumu 37 caminin mülkiyetini değiştirdi

Son Dakika Haberleri

Son seçim anketi 2024 (%) Cercle Brugge Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Cercle Brugge Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025! Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir? TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.