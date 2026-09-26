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Irak, bazı havalimanları için ABD ile İran uçuşlarında muafiyet görüşüyor

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Irak, ABD Hazine Bakanlığının İran hava yolu uçuşlarına yönelik tedbirleri sonrası bazı havalimanlarının muaf tutulması ve uçuşların yeniden başlaması için ABD ile doğrudan görüşüyor. Açıklamada, bunun tedavi, eğitim ve dini ziyaretler için insani gerekçe taşıdığı belirtildi.

Irak, ABD Hazine Bakanlığının İran hava yolu şirketlerinin bölge ülkelerindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlara yönelik aldığı tedbirlerin ardından, bazı Irak havalimanlarının söz konusu uygulamalardan muaf tutulması için Washington ile doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının İran hava yolu şirketlerinin bölge ülkelerine gerçekleştirdiği uçuşlara yönelik aldığı tedbirlere işaret edilerek, Bağdat'ın bazı Irak havalimanlarının söz konusu tedbirlerden muaf tutulması ve böylece uçuşların yeniden başlatılması amacıyla ABD tarafıyla doğrudan temas halinde olduğu belirtildi.

Uçuşların yeniden başlatılmasının tedavi, eğitim, dini ziyaretler ve sivillerin ihtiyaçları açısından insani gerekçeler taşıdığı ifade edildi.

Irak hükümetinin bölgedeki gerilimin azaltılması için çalışmalar yürüttüğü, aksi halde krizlerin devam etmesinin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

Tüm taraflara diyalog ve müzakere çağrısı yapılan açıklamada, mevcut kriz ve çatışmaları sona erdirecek, bölge ülkeleri ile halklarının çıkarlarını gözeten çözümlere ulaşılması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının sonucu olarak Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran'dan gelen ve giden uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: AA
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