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Irak Başbakanı Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile New York'ta görüştü

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturum toplantıları kapsamında New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede gerilimin azaltılması çabaları ele alındı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması yönündeki çabaları görüştü.

Irak Haber Ajansının (INA) haberine göre Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturum toplantıları kapsamında New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, Irak-Suriye ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, bölgede sükunetin güçlendirilmesi ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabaları görüştü.

Kaynak: AA
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