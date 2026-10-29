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Irak Başbakanı Zeydi'nin İstihbarat Servisi başkanlığını devraldığı belirtildi

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, İstihbarat Servisi Başkanlığı görevini resmen devraldığı belirtildi. Zeydi, 26 Ekim'de görevden alınan Hamid Şatri'nin ardından servis merkezini ziyaret ederek daire başkanları ve subaylarla olağanüstü toplantı yaptı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, İstihbarat Servisi Başkanlığı görevini devraldığı belirtildi.

İstihbarat Servisi Başkanını 26 Ekim'de görevden alan Başbakan Zeydi, bugün İstihbarat Servisi ana merkezini ziyaret ederek tüm daire başkanları ve subaylarla olağanüstü toplantı yaptı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, söz konusu toplantıda, bölgedeki krizler ve savaşların gölgesinde vatanı savunmanın, güvenliğini ve istikrarını korumanın gerekliliğini vurguladı.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan da yaptığı yazılı açıklamada, Zeydi'nin bu ziyaret sırasında İstihbarat Servisi Başkanlığı görevini resmen devraldığını kaydetti.

Numan, Zeydi'nin mevcut zorlukların ve krizlerin üstesinden gelmek ve tam egemenliği tesis etmek için bu görevi üstlendiğini dile getirdi.

Zeydi, 26 Ekim'de İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden almış, ancak kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA
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