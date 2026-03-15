Irak Başbakanı Sudani: "Savaşın devam etmesi Orta Doğu'nun güvenliğini giderek tehlikeye atıyor"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi ve savaşın giderek genişlemesinin Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Sudani'nin Irak'taki çeşitli din adamlarıyla iftar sofrasında bir araya geldiği kaydedildi.

Sudani, bu savaştan Irak'ın da nasibini almaya başladığına ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Irak Başbakanı Sudani, saldırıların artması ve giderek genişlemesinin Orta Doğu'nun güvenliğini daha da zora sürüklediğini, altyapı projelerinin tahribatına yol açtığını ve enerji teminini engellediğini söyledi.

Artık bölgedeki herkesin tehlikede olduğunu iddia eden Sudani, Irak'taki yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Uluslararası Koalisyon ve yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmasının Irak'ı daha da zora sokacağını dile getiren Sudani, "bu kabul edilmez adımları atanların peşinin bırakılmayacağını" vurguladı.

Bu savaşın durdurulması için Irak'ın önemli ve ciddi adımlar attığını aktaran Sudani, bu süreçte en çok barış ve sükunet mesajlarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.