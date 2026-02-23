Haberler

Irak Başbakanı Sudani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Güncelleme:
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği görüşmede Irak-ABD ilişkileri ve bölgesel istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgedeki genel durum ve Irak'ın bölgesel istikrarı özellikle de Suriye'nin istikrarını desteklemek için yürüttüğü çabalar ele alındı.

Bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomatik yolların önemi vurgulandı.

Sudani, bölgedeki ülke ve halkların egemenliğine yönelik saldırı ve ihlallerin önlenmesi gerektiğini, sorunların köklü nedenlerine yönelik radikal ve temel çözümler üretilmesinin önemine dikkati çekti.

Barrack da Irak'ın bölge sorunlarının çözümü yolunda oynadığı rolün, gerilimi azaltma, diyaloğu destekleme ve terörle mücadele konularındaki önemini vurguladı.???????

Kaynak: AA / Haydar Karaalp


