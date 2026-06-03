Irak Başbakanı Zeydi, Haşdi Şabi'ye bağlı bir grubun silah bırakma girişimini olumlu karşıladı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Haşdi Şabi bünyesindeki İmam Ali Tugayları'nın silahı devlete teslim etme girişimini takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Başbakan Zeydi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, İmam Ali Tugayları'nın Haşdi Şabi'den ayrılma ve silahı devlete teslim etme girişimini değerlendirdi.

Bu girişimin ortak ulusal çabalar kapsamında, ülkenin egemenliğinin güçlendirilmesi ve silahlı kuvvetlerin rolünün artırılması için sorumlu bir adım olduğuna dikkati çeken Zeydi, girişimin ayrıca bir milletin iradesi niteliği taşıdığına ve Irak'taki en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin talimatıyla örtüştüğüne işaret etti.

Zeydi, söz konusu girişimi takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, silahların devlete teslim edilmesinin Irak anayasası, yeni hükümetin planları ve ülkenin istikrarının yanı sıra kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.