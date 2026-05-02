Irak Başbakan adayı Zeydi, KDP lideri Barzani ile hükümeti kurma sürecini görüştü

Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Ali Zeydi, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile hükümeti kurma sürecini ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Zeydi ve beraberindeki Koordinasyon Çerçevesi heyeti Erbil'de bir araya geldi.

Görüşmede, Irak hükümetinin kurulması, "Bağdat ile Erbil arasında çözüme kavuşturulması gereken sorunlar" ele alındı.

Barzani, ülkede ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede mevcut sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirterek, ülkedeki istikrarın sağlanması için tüm tarafları anayasaya uymaya çağırdı.

Zeydi de, geçmişte yaşanan sorunların üstesinden gelinmesi ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiğini ifade etti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi ve beraberindeki heyet, KDP'nin meclis ve hükümet gruplarına, siyasi sürece ve Irak hükümetinin kurulmasına aktif olarak katılmak üzere Bağdat'a dönmesi çağrısı yaptı.

KDP, Irak Cumhurbaşkanı seçiminin ardından parti gruplarını Erbil'e çağırmış ve çalışmalara katılmayacağını açıklamıştı.

Erbil'e gelen Zeydi ile beraberindeki Şii Koordinasyon Çerçevesi'nden heyeti Erbil Havalimanında Mesrur Barzani karşılamıştı.

Zeydi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşeceği kaydedilmişti.

Zeydi'nin Erbil temaslarının ardından Süleymaniye'ye de giderek, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ve parti yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.