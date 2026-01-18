Haberler

Irak: Uluslararası koalisyon güçleri Ayn el-Esed Üssü'nden çekildi

Güncelleme:
Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Enbar ilindeki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekildiğini ve üssün yönetiminin Irak ordusuna devredildiğini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'dan yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah'ın, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Irak ordusuna devredilen Ayn el-Esed Üssü'nde görev ve sorumlulukların Irak ordusu birlikleri arasında dağıtımını bizzat denetlediği belirtildi.

Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

Koalisyon güçleri, Bağdat'taki merkez üssün yanı sıra özellikle Ayn el-Esed Hava Üssü ile Erbil'deki üsler ve birkaç eğitim kampında konuşlanmıştı.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
