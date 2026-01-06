Haberler

Irak'ta Tutuklu Bulunan 124 İran Vatandaşı Ülkelerine İade Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak, uyuşturucu suçlarından ceza almış 124 İran vatandaşını, cezalarının kalan kısmını çekmeleri için İran'a iade etti. İade işlemi, 2011 yılında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildi.

TAHRAN, 6 Ocak (Xinhua) -- Irak, ülkede tutuklu olan 124 İran vatandaşını cezalarının kalan kısmını İran'da çekmeleri için ülkelerine iade etti.

İran'ın resmi IRIB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Asker Celaliyan, 111'i erkek ve 13'ü kadın olan tutukluların çoğunluğunun uyuşturucu suçlarından ceza aldığını söyledi.

Celaliyan, mahkumların pazartesi günü İran'ın güneybatısındaki Şelemçe Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mücteba Şesti Kerimi, iade işleminin İran ile Irak arasında 2011 yılında imzalanan mahkumların iadesine ilişkin anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası