Irak'ta Tutuklu Bulunan 124 İran Vatandaşı Ülkelerine İade Edildi

TAHRAN, 6 Ocak (Xinhua) -- Irak, ülkede tutuklu olan 124 İran vatandaşını cezalarının kalan kısmını İran'da çekmeleri için ülkelerine iade etti.

İran'ın resmi IRIB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Asker Celaliyan, 111'i erkek ve 13'ü kadın olan tutukluların çoğunluğunun uyuşturucu suçlarından ceza aldığını söyledi.

Celaliyan, mahkumların pazartesi günü İran'ın güneybatısındaki Şelemçe Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mücteba Şesti Kerimi, iade işleminin İran ile Irak arasında 2011 yılında imzalanan mahkumların iadesine ilişkin anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.