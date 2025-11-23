Haberler

İpsalalı Kadınlardan Öğretmenlere Özel Çikolata Hediyesi

İpsalalı Kadınlardan Öğretmenlere Özel Çikolata Hediyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala Çikolatası Girişimci Kadınlar Kooperatifi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çikolata paketleri hazırladı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kooperatifteki kadınların 2 bin 550 öğretmen için özel hediyeler hazırladığını duyurdu.

İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere hediye edildi.

İpsala Çikolatası Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyesi kadınlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel çikolata paketleri hazırladı.

Kadınların hazırladığı çikolata paketleri öğretmenlere armağan edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı açıklamada, kooperatifte çalışan kadınların Edirne'de görev yapan 2 bin 550 öğretmen için hediye hazırladığını söyledi.

Kadınların özenle hazırladığı çikolataların paketlendiğini belirten Sevgili, "Çalışmada görev alan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. İpsala'nın emekçi kadınları Öğretmenler Günü için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Üretim gücümüzün merkezinde kadınlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.