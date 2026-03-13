Haberler

Edirne'de yurda sokulmak istenen 3 macaw papağanı ele geçirildi

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan bir araç aramasında, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 3 macaw papağanı ele geçirildi. Papağanlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücüye idari işlem uygulandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir araçta arama yapıldı. Aramada yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 3 macaw papağanı ele geçirildi. Papağanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Park Şefliği ekiplerine teslim edilirken; araç sürücüsüne '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
