İpsala Sınır Kapısı'nda 17 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan X-ray taramasında bir cipte 17 kilogram esrar bulunurken, sürücü gözaltına alındı.
EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda bir cipte 17 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk tespit ettikleri cipi x-ray taramasına sevk etti. Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aramada 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel