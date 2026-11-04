İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü okul güvenliği toplantısında riskleri ele aldı

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İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, eğitim kurumlarında güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamının sürdürülebilmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda okullarda alınan güvenlik tedbirleri, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Şube Müdürü Abdullah Deniz ve okul müdürleri de toplantıda yer aldı.

Kaynak: AA