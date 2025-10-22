İpsala Kaymakamlığı'ndan Çiftçilere Anız Yakma Uyarısı
Edirne'nin İpsala İlçesi Kaymakamlığı, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyararak, anız yakımının zararları ve bu çağ dışı uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği vurgusunda bulundu.
Edirne'nin İpsala İlçesi Kaymakamlığı çiftçileri anız yakmamaları hususunda uyardı.
Kaymakamlık tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, anız yakılan bir tarla ve yanan tarlanın dumanının kara yoluna sirayet ettiği görülen bir fotoğraf yer aldı.
Açıklamada, anız yakımında başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verildiğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yapıldı.
Bu görüntülerin İpsala'ya yakışmadığı ifade edilen açıklamada, "Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." denildi.
