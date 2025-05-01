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İpsala Kaymakamlığı'nda Encümen Üyeleri Belirlendi ve Araç Filosuna Yeni Ekleme Yapıldı

İpsala Kaymakamlığı'nda Encümen Üyeleri Belirlendi ve Araç Filosuna Yeni Ekleme Yapıldı
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İpsala Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri belirlendi ve İpsala Belediyesi, iş makinesi alarak araç filosunu güçlendirdi.

İpsala Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri belirlendi.

Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında İbriktepe köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Toplantıda encümen üyeleri belirlendi. Encümen üyeliğine Hakan İlkdoğmuş, İsmail Aliş, Şaban Bilir ile Osman Baş seçildi.

Ardından sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

İpsala Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

İpsala Belediyesine iş makinesi alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına kepçe kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Kerman, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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