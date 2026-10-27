İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü okullardaki güvenlik tedbirlerini inceledi

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İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Koçak Uyanık, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretlerde okul yöneticileriyle görüşen Koçak Uyanık, okullarda uygulanan güvenlik tedbirlerini değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Edirne Belediyesinin çocuk gelişim atölyeleri devam ediyor

Edirne Belediyesinin Çocuk Gelişim Merkezinde çocuklara yönelik oyun, sanat, felsefe, boyama ve hızlı okuma atölyeleri düzenleniyor.

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar farklı etkinliklerle buluşuyor.

Atölyelerde çocukların yeni şeyler öğrenmeleri, arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri ve yaratıcılıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Havsa'da çeltik hasadı başladı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde çeltik hasat etkinliği düzenlendi.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Kaymakam Oğuzhan Aksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Necmettin Doğan, Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Aksoy, biçerdöver kullanarak çeltik hasadını başlattı. Aksoy, üreticilerden bu yılki rekolte ve ürün kalitesi hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, ilçede tarımsal üretimin önemli gelir kaynaklarından biri olan çeltik üretimine ilişkin hasat sürecinin incelendiği belirtildi.

Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan'ın katılımıyla vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla gıda denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA