İpsala'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve ödeme fişi ele geçirildi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla İpsala'da bazı şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 ruhsatsız tüfek ve bir iş yerine ait ödeme fişi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

