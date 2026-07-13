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Edirne'de iki yılanın "dansı" kameraya yansıdı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde bir ceviz üreticisi, tarlasında birbirine dolanarak hareket eden iki yılanı cep telefonuyla kaydetti. 'Yılanların gerçek dansı' notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Edirne'nin İpsala ilçesinde iki yılanın birbirine dolanarak hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esetçe beldesinde ceviz üreticiliği yapan Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde kontrol amacıyla gittiği tarlasında birbirine dolanarak hareket eden iki yılanla karşılaştı.

İlginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gündüz, görüntüleri sosyal medya hesabından "Yılanların gerçek dansı" notuyla paylaştı.

Kısa sürede ilgi gören görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
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