İpsala'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, polisin operasyonunda, otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 500 adet elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulup aranan otomobilin bagaj ve koltuklarının altına gizlenmiş gümrük kaçağı 500 adet elektronik sigara ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.