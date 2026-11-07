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İpsala'da ekim boyunca kitap okuyan öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi

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İpsala'da ekim boyunca kitap okuyan öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi
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İpsala'da ekim boyunca kitap okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, öğrencileri tebrik ederek kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde "Kitap Dostluğu Etkinliği" kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, ekim ayı boyunca kitap okuma çalışmalarıyla öne çıkan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri belirlendi.

Dereceye giren öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, öğrencilere ödüllerini vererek başarılarından dolayı tebrik etti.

Kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişimdeki önemine dikkati çeken Uyanık, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Törene okul yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA
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