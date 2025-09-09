İpsala'da Eğitim ve Su Sorunlarına Çözüm Arayışı

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okulları ziyaret etti.

Uyanık, ziyaretinde, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve veliler için umutlarla dolu yeni bir başlangıç olduğunu belirten Uyanık, "Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, bu özel haftanın bizlere hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2025'in Aile Yılı ilan edilmesine de değinen Uyanık, okul ile ailenin el ele vererek çocukların geleceğine katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Kuruyan gölette sondajla su çıkarıldı

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, merada kuruyan gölette sondaj çalışması sonucu su çıkarıldığını belirtti.

Deniz, yaptığı açıklamada, göletin kuruması nedeniyle çalışma başlattıklarını belirtti.

Sondaj çalışması sonucu suya ulaştıklarını anlatan Deniz, "Güneş enerji sistemiyle kuşlara ve hayvanlara su vereceğiz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Sevgili, başarılı öğrencileri kabul etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Fen Lisesi'ni kazanan öğrenci ve ailelerini kabul etti.

Sevgili, ziyarette, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrenciler ve aileleri ise gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık da hazır bulundu.