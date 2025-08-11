İpsala'da Eğitim Hazırlıkları Devam Ediyor
İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okulların fiziki şartlarını ve güvenliğini yerinde inceledi. Ayrıca İpsala Anadolu Lisesi inşaatını gezerek, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Hayati Arda da ilçedeki yeni özel okulu ziyaret etti.
İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okullara ziyaretlerde bulundu.
Uyanık, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartları, temizlik ve güvenlik durumlarını yerinde inceledi.
Hazırlık sürecinin sorunsuz sürdüğünü aktaran Uyanık, İpsala Anadolu Lisesi inşaatını da gezdi.
Çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Uyanık, okulun en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.
Arda'dan özel okul ziyareti
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, ilçede açılan özel okulu ziyaret etti.
Arda, ziyarette, okulun sahibi ve müdürü Zehra Batmaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kurumun ilçeye eğitim alanında katkı sağlayacağını belirten Arda, eğitimde de işbirliğinin süreceğini kaydetti.
Batmaz da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.