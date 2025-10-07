Haberler

İpsala'da Biyogaz Tesisi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kumdere köyünde, biyogaz ve organik gübre üretim tesisi kapasite artırımı projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli bakanlık yetkilileri ve köy sakinleri katıldı.

İpsala'da biyogaz tesisi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun ile teknik personel M. Berkay Fazlıoğlu, Şule Elmacı ve İsa Seymen koordinesinde, Bakanlık temsilcileri, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması yetkililerinin katılımıyla Kumdere köyü sınırlarında yapılması planlanan "Biyogaz ve Organik Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı " Projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirilme ve sürece katılımı toplantısı gerçekleştirildi.

Köy kahvehanesindeki toplantıda köy sakinlerine proje hakkında bilgi verildi, görüş ve önerileri alındı.

Toplantının ardından, proje sahasında arazi incelemesi yapılarak tesisin planlandığı alan yerinde değerlendirildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
