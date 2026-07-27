İpsala’da 5 km köy yolu asfaltlandı
İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır ve Koyuntepe köyleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır ve Koyuntepe köyleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent genelindeki yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Kocahıdır - Koyuntepe grup yolunun sıcak asfaltla kaplandığı aktarılan açıklamada, ekiplerin çalışmalarına Keşan ilçesindeki Türkmen ve Gündüzler köyleri arasındaki yolda devam edeceği kaydedildi
Kaynak: AA