İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ Görevinden İstifa Etti

VAN'ın İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ , sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

Cevdet Altındağ, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz süreç içerisinde maalesef eşbaşkanımız Cevdet Altındağ sağlık sorunu yaşamış ve bu kapsamda tedavi görmüştür. Söz konusu sağlık sorunu nedeniyle eş başkanımız Altındağ, bu süreç içerisinde belediye iş ve işlemlerine katılamamıştır. Eş başkanımızın yaşadığı bu sürece dair doktorlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda tedavi sürecinin uzun bir süre daha devam edeceği ve bu süre içerisinde kendisinin dinlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kurul olarak bu konuda eşbaşkanımız ile yaptığımız değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda, değerli yol arkadaşımızın bulunduğu İpekyolu Belediye Eşbaşkanlığı makamından istifa etmesi yönünde görüş birliğine vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" denildi.