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Meksika'da akrobat metrelerce yükseklikten yere çakıldı! Hastaneden yürüyerek çıktı

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Meksika'da ipe bağlı çember ile sahnede gösteri yapan akrobat, yaklaşık 5 metreden yere çakıldı. Korku dolu anlarda sahnenin ışıkları söndürülürken, hastaneye kaldırılan akrobatın vücudunda kırık olmadığı, yürüyerek taburcu edildiği belirtildi.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico kentinde kurulan Fantasy World On Ice adlı sirkte 10 Ocak'ta yapılan gösteri sırasında akrobat, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Mia Gonzales Soto adlı akrobat, ipe bağlı bir çember ile müzik eşliğinde yaptığı gösteri sırasında çemberi yakalayamayınca, yaklaşık 5 metreden yere düştü.

SEYİRCİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Soto yere çakılmasının ardından hareketsiz kalırken, seyirciler şoka uğradı. Kazanın ardından sirkin ışıkları kapatılırken, sirk görevlileri hızla Soto'ya müdahale etti.

"SAĞLIĞI MÜKEMMEL"

Sirk tarafından yapılan açıklamada, seyirciler arasında bulunan bir sağlık görevlisinin Soto'ya ilk müdahaleyi yaptığı belirtilerek, "Ona sonsuza kadar minnettar olacağız. Düşüş ciddiydi. Ancak, herhangi bir kırık veya iç hasar olmadı. Mia'nın hastaneden yürüyerek çıkabildiğini belirtmekte fayda var. Sağlığı mükemmel." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tamaulipas Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

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