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NEW ABD'nin Iowa eyaletinde, orduya ait bir mühimmat fabrikasında bulunan yaklaşık 5 ton kurşun azit stoku kontrollü şekilde imha edildi.

Eyaletin Middletown bölgesinde bulunan Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'ndaki stokların imha planı, çevresel etkileri konusundaki endişeler nedeniyle bir süredir tartışılıyordu.

Ordu yetkililerinin, yaklaşık 20 yıldır depoda bulunan ve sıcaklıklar düştükçe bozulduğu için plansız şekilde infilak etme riski taşıdığını açıklamasının ardından yaklaşık 5 ton kurşun azit stoku sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatıldı.

Mühimmatın patlatılmasının ardından Yarbay Orlandon Howard, ABC News'e, imhanın başarılı olduğunu gösteren ilk bulguların elde edildiğini söyledi.

Howard, "Şu anda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve çok yakında bir güncelleme sunmayı bekliyoruz." dedi.

Hükümet yetkilileri, havadaki kurşun tozundan kaçınmak için bölgenin 8 kilometre çevresindeki sakinlerin??????? tahliyesini isterken patlamanın çevresel etkisini azaltmak için ordu, stokların bulunduğu sığınakların etrafını iki katlı kum bariyeriyle çevirdi ve kurşun tozunu emmesi için balistik jeller ve köpükler kullandı.

Patlamadan sonra oluşan kimyasal toz bulutunun, rüzgarın etkisiyle Missouri ve Mississippi Nehri'ne doğru kaymasının beklendiği ifade edildi.

Kurşun azit, patlayıcı kapsüllerde ve ateşleyicilerde daha büyük patlayıcı yükleri başlatmak için kullanılıyor.

Kaynak: AA