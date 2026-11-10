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IOM, Yemen'de 2026'da yerinden edilenlerin sayısının 343 bini aştığını bildirdi

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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Zoe Brennan, Yemen'de bir haftada yaklaşık 16 bin kişinin daha yerinden edildiğini bildirdi. Brennan, 2026'da en az bir kez yerinden edilme yaşayanların toplam sayısının 343 bini aştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Zoe Brennan, Yemen'de bir haftada yaklaşık 16 bin kişinin daha yerinden edildiğini bildirerek, "Böylece Yemen'de 2026 yılı içerisinde en az bir kez yerinden edilme deneyimi yaşayan kişilerin toplam sayısı 343 bini aştı." dedi.

Brennan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de kasımda da önemli düzeyde yerinden edilme olaylarının yaşandığını belirten Brennan, bir hafta içinde yaklaşık 16 bin kişinin daha yerinden edildiğini kaydetti.

Brennan, "Böylece Yemen'de 2026 yılı içerisinde en az bir kez yerinden edilme deneyimi yaşayan kişilerin toplam sayısı 343 bini aştı." dedi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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