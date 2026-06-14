Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Interpol tarafından çeşitli suçlardan aranan İran uyruklu zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından arandığı belirlenen İran uyruklu R.A'yı (28) havalimanında gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamada, zanlı hakkında İran adli makamlarınca konulmuş uyuşturucu madde ve kaçakçılık suçları ile vize, ikamet, çalışma izni ihlali ve benzeri konulardan tahdit kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli R.A'nın ülkesine iadesi için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.