Haberler

Interpol'ün aradığı zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Interpol tarafından çeşitli suçlardan aranan İran uyruklu R.A., İstanbul Havalimanı’nda emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile vize ihlallerinden kaydı bulunduğu, iade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Interpol tarafından çeşitli suçlardan aranan İran uyruklu zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından arandığı belirlenen İran uyruklu R.A'yı (28) havalimanında gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamada, zanlı hakkında İran adli makamlarınca konulmuş uyuşturucu madde ve kaçakçılık suçları ile vize, ikamet, çalışma izni ihlali ve benzeri konulardan tahdit kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli R.A'nın ülkesine iadesi için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

ABD'ye alınmayan Somalili hakeme büyük müjde FIFA'dan geldi

Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Müjdeli haber geldi, güzel oyuncu sevinçten havalara uçtu!
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba