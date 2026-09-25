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İnterpol'ün 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aradığı şüpheli Muğla Bodrum'da yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İnterpol'ün 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aradığı şüpheli, emniyet ve KOM ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilikten adli işlem yapıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İnterpol tarafından 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İnterpol Genel Sekreterliğince 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan T.A.E. yakalandı.

Şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

T.A.E, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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