Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B., Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (46) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan hükümlünün yakalanması için 1 ay boyunca saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.
Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız ikamette kaldığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.