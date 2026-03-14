Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Rusya'nın Soçi kentinde yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi.

Kırmızı bültenle aranırken Interpol tarafından Soçi'de yakalanan Enes U, uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince teslim alındı.

Samsun'a getirilen cinayet zanlısı, KOM Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir cinayete karıştığı için "Kasten öldürme" suçundan 13 yıl 1 ay hapse çarptırılan Enes U, Atakum'da 31 Ekim 2020'deki Y.C. cinayetiyle ilgili de "kasten öldürme" suçlamasıyla aranıyordu.

Samsun'da suç örgütü elebaşı U.D'nin grubunda yer alan Enes U'nun "silahla tehdit", "silahla ateş etme", "basit yaralama" suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.