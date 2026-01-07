Haberler

Aranan suç örgütü lideri, Yunanistan'da yakalandı

Aranan suç örgütü lideri, Yunanistan'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ertekinler' suç örgütünün lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'da yakalandı. Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemler başlatıldı.

TÜRKİYE'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ertekinler' suç örgütü lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'da yakalandı.

Antalya merkezli 'Ertekinler' adlı suç örgütünün lideri olduğu belirtilen, 'Serdar Ertekin' ismi ile de bilinen, Türkiye genelinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı soygun', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklama kararı bulunan, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Rojhat Ertekin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı.

İADESİ İÇİN BAKANLIK DEVREDE

Saklandığı villada Yunan polisi tarafından gözaltına alınan Ertekin'in yakalanmasının ardından durum, Türk makamlarına bildirildi. Ertekin'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı