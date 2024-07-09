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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı, Yozgat'ta yakalandı

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Uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı, Yozgat'ta yakalandı

Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Belçika Yozgat Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Engin Karakuş:

Dikkat ediyorum bütün suçlular bizim ülkede.Ne iş anlamadım.

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