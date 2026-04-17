Adana'da "araç kiralama" bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da internet üzerinden araç kiralama ilanıyla dolandırıcılık yapan M.T., 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 175 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mağdur N.S., sanığın kendisine ait banka hesabına yüklü miktarda para göndermesini sağladığını belirtti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.T. ve müşteki N.S. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki N.S'nin internet sitesinde araç kiralama ilanını görüp tanıştığı sanık M.T'nin, kendi banka hesabına 53 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın N.S. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, M.T'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki N.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 6 yıl 3 ay hapis ve 175 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
