Haberler

Sanal medya üzerinden şantaj yapan şüphelilere operasyon: 11 tutuklama

Sanal medya üzerinden şantaj yapan şüphelilere operasyon: 11 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve paranın kripto varlık piyasalarına aktardıkları belirlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, sanal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, 'VIP oda' adı altında görüntülü görüştükleri kişileri kayda aldığı, sonrasında yakınlarına göndermekle tehdit ederek şantaj yoluyla para aldıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 9 ay içerisinde 70 milyon TL'ye ulaştığı, elde edilen paranın ise kripto varlık piyasalarına aktarıldığı tespit edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak